Yarın Bayram... Küslerin barışacağı, yaşlıların ellerinin öpüleceği, küçüklere şevkatle sarılanacağı iki dini bayramımızdan biri... Yarın Kurban bayramı...

Bir çoğumuz tatil yapacakları yerlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, bazıları da memleketteki anne, baba ve hısım akrabaya kavuşmanın heyecanı içinde...

Şehirdeki, kent merkezindekilerden ne haber derseniz, söyleyeyim:

Ya paraları yoktur, ya sorunları çoktur, ya da gidecek yerleri yoktur...

Cuma akşamından itibaren İzmir'de boşalmaya başladı...

Bodrum, Marmaris, Çeşme yolcuları dediğim gibi ya vardılar gidecekleri yerlere, ya da varmak üzereler...

Turizm hareketlensin, bunca para verdik millet harcasın, esnaf da bayram yapsın deyip de 9 günlük bayram tatili müjdesini, yaklaşık 1 hafta öncesinden verirseniz tabii yapabilenler için çifte bayram olur...

Tabii ki hayırlısı olsun, tabii ki gidenler sağ salim inşallah yarasız -/ beresiz geri dönsünler. Dileğimiz odur ki, her bayram yollardaki trafik kazaları haberleri nasıl içimizi burkuyorsa, bu bayram inşallah böyle hiç bir haber duymayız ya da şahit olmayız...

Vakti olanlar, ben bu bayram evimde oturacağım diyenler, param yok kartım dolu diye yakınanlar sizlere nacizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum...

Gerçi ben bunu her yıl iki dini bayramdan birinde mutlaka yapıyorum ama, mazur görün bu yıl yine yapacağım...

Sevgili dostlarım...

Var mısınız bu yıl bir huzurevine ziyarete gidelim...

Var mısınız bu yıl kapıdan gözünü ayıramayan kızını, oğlunu, torununu ve bilcümle yakınını bekleyen yaşlılarımızın elini öpmeye gidelim...

Var mısınız bu bayramda ölümün kime geleceği belli olmaz ama, ''bu dünyanın an itibari ile misafirlerini'' ziyaret edelim...

Gönüllerimizi onların gönülleri ile kaynaştıralım, dualarını alalım yaşı ilerlemiş büyüklerimizin...

Sevgili okurlarım,

Lütfen trafikte çok dikkatli olun, dalgınlığın facialara neden olacağını unutmayın...

Lütfen kırgın olduklarınızla, kırgınlıklarınızı giderin...

Lütfen büyüklerinizin bayramını toplu mesajlarla değil de, bizzat giderek, ellerini öperek, boyunlarına sarılarak kutlayın...

Kısacası, Bayramın bayram olduğunun farkına varın, bilincine ulaşın...

Bu duygularla tüm okuyucularımızın Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum...

Kalın sağlıcakla, iyi bayramlar...