İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Tutuklama ve görevden uzaklaştırma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla toplam 26 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu kişilerden biri olan Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mutlu hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamına değinilerek, “Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet” suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın başlangıcı

İddialara göre soruşturma, depremzede bir kişinin Mutlu’dan rüşvet talep edildiği yönündeki şikayeti üzerine başlatıldı. Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, Bayrampaşa’da kafe açmak için belediyeden onay aldığını, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaptığını ancak süreçte sürekli oyalandığını aktardı. İşletmeci, kendisinden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istendiğini belirtti.

Soruşturma ekipleri, depremzedenin hukuki işlemlerinin engellendiğini, yatırımlarının ardından kafenin açılması için Mutlu’ya rüşvet verilmeye çalışıldığını ve işletmenin yüzde 25’inin Mutlu’ya devredilmesinin istendiğini tespit etti.

Belediye tesislerinde iddia edilen usulsüzlükler

Dosyada ayrıca, Mutlu’nun belediyeye ait MİS’S Cafe’nin isim hakkını kendi üzerine aldığı, Hasbahçe’deki halı saha tesislerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları da yer aldı. Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişimi sonrası çıkarıldığı ve giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ileri sürüldü.

Özel yaşama ilişkin iddialar

Soruşturma dosyasında Mutlu’nun özel yaşamına dair iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bu kişilerden birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü. Mutlu, ilişkilerle ilgili olarak yalnızca tanıdığını belirtti ve ihaleler konusundaki sorulara “Ben komisyon üyesi değilim” yanıtını verdi.

İstanbul’daki yetkililer, soruşturmanın detaylarını ve belediye kaynaklı yolsuzluk iddialarının araştırılmasını sürdürüyor. Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Bayrampaşa Belediyesi’nde yetki geçici olarak üst yönetim tarafından yürütülecek.