İstanbul’da CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen “yolsuzluk” operasyonunda Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

48 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli kamu görevlileri ile bazı şahısların zimmet, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir.”

Belediye binasında arama

Polis ekipleri sabah saatlerinden itibaren belediye binasında arama yaparken, Mutlu ile birlikte beş başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi de gözaltına alındı.

Daha önce “yolsuzluk” suçlamaları gündeme gelmişti

Gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker’in istifa ederek Başkan Mutlu’yu “yolsuzluk” ile suçladıklarını hatırlattı.

Hasan Mutlu kimdir?

1961 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Hasan Mutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih’te, lise eğitimini Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun olan Mutlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim gördü.

Eğitim sektöründe uzun yıllar çalışan Mutlu, “Sınav Dergisi” dershane zincirinin İstanbul temsilciliğini yaptı. Siyasi yaşamında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 46,67 oy oranıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi.