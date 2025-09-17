Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Soruşturmada 20 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet verme”, “rüşvet alma” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişinin sorguları, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda yapıldı.
20 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı
Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklanma talep edildi. Hakimlik, 20 kişiyi tutukladı, 16 kişiye adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. 9 kişinin ise sorguları devam ediyor.
MHP’li isimler disipline sevk edildi
Operasyon sonrası MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu iki isim, tutuklama talep edilen 39 kişi arasında yer aldı.