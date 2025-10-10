16 milyon abone gitmiş oldu! Enes Batur’dan flaş karar

Akyazı’da feci kaza: 2 jandarma şehit oldu

İzmir’de kan donduran cinayet: Üç ölü, 18 yıl ceza

Güllü'nün ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları belli oldu

Seçim sonrasında AK Parti, kura sonucuna ve seçim sürecine itiraz ederek İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, itirazı değerlendirerek seçimin yürütmesini durdurdu.

Yapılan oylamada CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın eşit oy almış, sonuç kura ile belirlenmişti. Kura sonucunda Başkanvekilliğini CHP’li Kahraman kazanmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminin kesin karar çıkana kadar askıya alınmasına hükmetti.

Bayrampaşa’da CHP’nin kazandığı Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’li İbrahim Kahraman’ın kurayla kazandığı seçimde AK Parti’nin yaptığı itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

TBMM’de Devlet Bahçeli'den uyarı: “Masa yoksa silah devreye girmeli”

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.