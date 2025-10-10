Bayrampaşa’da CHP’nin kazandığı Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’li İbrahim Kahraman’ın kurayla kazandığı seçimde AK Parti’nin yaptığı itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme yürütmeyi durdurdu
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçiminin kesin karar çıkana kadar askıya alınmasına hükmetti.
Mahkeme kararında, seçimin iptaline ilişkin talebin değerlendirme sürecinde “geri dönülmesi güç sonuçlar doğabileceği” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
CHP kurayla kazanmıştı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapılmıştı.
Yapılan oylamada CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın eşit oy almış, sonuç kura ile belirlenmişti. Kura sonucunda Başkanvekilliğini CHP’li Kahraman kazanmıştı.
AK Parti’nin itirazı kabul edildi
Seçim sonrasında AK Parti, kura sonucuna ve seçim sürecine itiraz ederek İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, itirazı değerlendirerek seçimin yürütmesini durdurdu.
Kesin kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.