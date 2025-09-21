Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen başkanvekili seçiminde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AK Parti’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda Akın 19, Kahraman 18 oy aldı. İkinci ve üçüncü turlarda iki aday da 18’er oyda kalırken, birer oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda da tablo değişmeyince seçim kuraya kaldı.

Kurada kazanan isim CHP’li İbrahim Kahraman oldu. Seçim sonrası konuşan Kahraman, “31 Mart seçimlerinde sandığa yansıyan millet iradesi Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde vücut bulmuştur. Selam olsun Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’na, Hasan Mutlu’ya” ifadelerini kullandı.

Oylamanın üst üste eşit sonuçlanması meclis salonunda tartışmalara yol açtı. Dördüncü turun ardından yaşanan gerginlik nedeniyle bazı üyeler toplantı salonundan çıkarıldı.

Böylece Bayrampaşa Belediyesi’nin yeni başkanvekili kura ile belirlenmiş oldu.