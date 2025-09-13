İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediyesi’ne sabah saatlerinde “zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla operasyon düzenlendi. Başkan Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 72 adreste eş zamanlı arama yapıldığı bildirildi.

Operasyonun kapsamı ve yürütme

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi başlattı. Resmi açıklamalarda operasyonun, Bayrampaşa Belediyesi görevli ve ilişkili kişiler hakkında yürütüldüğü; 48 şüpheli için yakalama ve gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Operasyonda belediye binasında da arama yapıldığı aktarıldı.

CHP’den ilk tepkiler

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından paylaşım yaparak operasyona sert tepki gösterdi. Bulut, “İktidar sandıkta kazanamadığı belediyelerimize yargı sopası ve kolluk kuvvetleriyle saldırıyor… Bu bir soruşturma değil açıkça millet iradesine darbe girişimidir. Sandıksız Türkiye hayalidir, bir intikam düzenidir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X üzerinden yaptığı açıklamada, “Seçimle geleni şafak operasyonuyla almayı rutin haline getirdiniz… Hukuku silah gibi kullanıp seçilmişleri gözaltına almak, halkın iradesine savaş açmaktır” dedi.

Yerel siyaset ve arka plan

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde iki CHP’li meclis üyesi (Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker) Başkan Mutlu’yu yolsuzluk iddiasıyla suçlayarak istifa etmişti; operasyonun bu gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.