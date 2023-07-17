Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da, hafif ticari aracın içinde bırakılan piyasa değeri yaklaşık 67 bin lira olan cep telefonu çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Bayrampaşa Ortamahalle'deki bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, iş hanı içindeki bir iş yerine hafif ticari araç ile mal getiren kişi, aracından inerek dükkana girdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, hafif ticari aracın yanından geçtiği sırada, araç içinde bırakılan telefonu fark ederek geri döndü. Bir süre etrafa bakınan şüpheli, aracın diğer tarafına geçti. Aracın kilitlenmeyen kapısını açıp, piyasa değeri yaklaşık 67 bin lira olan cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise iş hanı içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.