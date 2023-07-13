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Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kasadar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Hakan Ö'nün emniyetteki sorgusunda cinayet i itiraf ettiği, iple boğarak öldürdüğü maktulün cesedini parçalayarak dondurucuya koyduğunu söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ailesinin 11 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan Hakan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa 'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar 'ın katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.