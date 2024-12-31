İstanbul Bayrampaşa’da, seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otobüsün arka kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Yoğun trafik nedeniyle çevredeki sürücüler ve yolcular büyük korku yaşadı.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Otobüsteki yolcuların tahliye edilmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, inceleme ekipleri otobüste detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, yangının aracın motor bölümünden başladığı değerlendiriliyor.

Yol trafiğe açıldı

Yangın nedeniyle kısa süreli olarak trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiyenin müdahalesi ve olay yerindeki temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.