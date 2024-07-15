TBMM Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre şarj edilebilir hibrit otomobillere özel ÖTV oranları uygulanacak. Bazı modellerde ÖTV'nin yüzde 80'den yüzde 30'a düşmesi bekleniyor. İşte indirim beklenen modeller...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifi, şarj edilebilir hibrit otomobillere (Plug-in Hybrid) özel ÖTV indirimini içeriyor. Bu kanun teklifi kabul edilirse, Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR, bu teşvikten yararlanamayacak. Özpeynirci, ‘’Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç” diyerek ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri sıraladı.

Buna göre, ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek tek model BYD Seal U DM-I olacak.

ÖTV'si yüzde 80’den yüzde 60’a düşecek modeller ise şu şekilde sıralandı:

BMW X1 xDrive30e

SKODA Kodiaq 1.5 TSI (204 PS) PHEV

DS-9 E-TENSE 250

Henüz WLTP datası (menzil) kesinleşmemiş veya güncelleme ile bu teknik tanıma girebilecek ve ithali yapılabilecek araçlar ise:

AUDI A3 PHEV

MG E-HS PHEV

CHERY PHEV

DS4

DS7 PHEV

HYUNDAI Tucson PHEV

KIA Sportage PHEV

OPEL Astra PHEV

OPEL Grandland PHEV

CITROEN C5 PHEV

VOLKSWAGEN Golf PHEV

Bu teklifin kabul edilip edilmeyeceği ve hangi araçların ÖTV indiriminden yararlanacağı, gelecek günlerde Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Şarj edilebilir hibrit otomobil sahipleri ve alıcıları, Meclis’ten çıkacak kararı merakla bekliyor.