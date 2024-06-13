ELAZIĞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı." dedi.

Destici, Elazığ'da partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adıyaman'dan Elazığ'a geldiklerini, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını incelediklerini söyledi.

Geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde çalışmaların sürdüğünü, büyük bir gayret ve çalışmanın olduğunu belirten Destici, ilgili kurumların, üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiğini ifade etti.

Adıyaman'da deprem konutlarının yapıldığını aktaran Destici, şunları paylaştı:

"Diğer illerimizde de yıkım derecesine göre konutların yapımı devam ediyor. Devletimiz, hükümetimiz, Cumhur İttifakımız özellikle bütçenin önemli bir kısmını deprem bölgelerine ayırmış vaziyette ve dolayısıyla da devlet elindeki bütün imkanları kullanarak depremden zarar gören, etkilenen vatandaşlarımızın bu mağduriyetini giderme noktasında elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İnşallah bu süreçten de birlikte çıkacağız."

2. Lig'e çıkan Elazığspor'u tebrik eden Destici, yarın karne alacak öğrenciler ve eğitimcilerin de iyi bir tatil geçirmesini diledi.

Kendisinin de eğitimci olduğunu dile getiren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda derslik sayımız arttı, öğrencilerimiz artık sınıflarda daha az sayıda eğitim görüyorlar. Sınıflarda artık akıllı tahtalar var. Kara tahtalar yerine, projektörler, projeksiyonlar, bilgisayarlar var. Hatta her öğrencinin eline bir bilgisayar verilme projeleri oldu. Bütün bunlar güzel ancak öğretmeni iyi yetiştiremiyorsanız, eğitimde beklediğiniz neticeyi alamazsınız. Onun için önceliğimiz iyi öğretmen yetiştirmektir. Şimdi bununla ilgili çok önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz dönem Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartıldı. Öğretmenlerimize uzman, başöğretmen olma imkanları verildi. Şimdi de yine bir çalışma var. Öğretmenlik Akademisi kuruluyor. Akademiyi başarıyla bitirenler öğretmen olacak. Bunu çok önemli bir adım ve eğitimde aslında bir nevi de çağ atlamak olarak görüyorum. Eğitimcilere yönelik şiddeti de kınıyorum."

Türkiye'nin terörle mücadelesine tüm hızıyla devam ettiğini, sadece sınırlar içerisinde değil sınır ötesinde özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröre ve terör örgütlerine, onların uzantılarına asla göz açtırmamaları gerektiğini vurgulayan Destici, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin destekleriyle bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını, Türkiye'nin buna asla müsamaha göstermediğini, bundan sonra da göstermeyeceğini anımsattı.

Destici, "Çünkü orası bizim için en yakın ve en şiddetli tehlikedir. Onun için hatta mümkünse hemen oraya bir operasyon harekatı düzenlenmeli ve o bölge teröristlerden temizlenmeli. Özellikle demografik yapıyla tehdit eden, Gaziantep, Hatay gibi yakın illerimizdeki mülteciler de o temizlenen yerlere gönderilmeli. Böylece ülkedeki mülteci sayısının azalmasına da bir yerden katkı sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan Destici, bir ateşkes sağlanacaksa bunun iki taraflı alması, Hamas ile İsrail'in aynı anda esir veya rehine takasını gerçekleştirmesi gerektiğini aktardı.

Gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı'nı nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, devletin varlığını ve ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın bu temel ilkeler üzerine inşa edildiğini anlatan Destici, bugüne kadar böyle geldiğini, bundan sonra da böyle devam edeceğini dile getirdi.

Destici, "Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin dün açıklamalarında da tabi bir takım itirazları var ve dile getirdiği bir takım hususlar var. Son dönemlerde yaşananlarla ilgili bir takım rahatsızlarını ifade ediyor. Ama orada sonuçta ne diyor, 'Cumhur İttifakı'yla beraberiz ve Cumhurbaşkanımıza desteğimiz devam ediyor'. 'Mecliste de kanunlara desteğimiz devam ediyor' diyor. Önemli olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde yaşanan ziyaretlere ilişkin soru üzerine de Destici, yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası estiğini, esmeye de devam ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine gelen görüşme taleplerini kabul ettiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın tamamen bu kendi takdirinde ve tasarrufundadır. Şu anda yaşanan süreçle ilgili uygun bulan ve bulmayanlar olur. Herkes zaten fikrini açıklıyor. Ama burada karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Cumhurbaşkanımızın, kendisiyle görüşmek isteyen siyasi parti genel başkanlarına kapıyı açması ve kendilerine randevu vermesi ve kendileriyle görüşmesi, Meral Hanım'la Sayın Cumhurbaşkanımız yeni tanışmadılar ya da İYİ Parti Genel Başkanı olarak yeni tanışmadılar. Çok eskilere dayanan, Meral Hanım'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemlere dayanan ve oradan da bugünlere kadar gelen siyasette bir takım atışmalar olsa da ama her zaman görüşen iki kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların görüşmesi kadar doğal olan bir şey yok. Onun için yapılan bu kabullerin veya ziyaretlerin doğru olduğunu düşünüyorum.



Çünkü ortada bir hukuk var. Bir dosya var. Bunun çözümü için Hanımefendi ziyaret ediyor. Dolayısıyla da kabul etmese o zaman daha farklı anlamlar yüklenebilir. Kabul etmesi ve hukuk içerisinde bu sürecin devam etmesi ve hukuk tarafından da eksiksiz neticelendirileceğini söylemesi kadar doğal bir şey yok. Biz de bunu söylüyoruz zaten, biz de diyoruz ki hukuk içinde bu iş çözülmeli. Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı."

Belediyelerden işçi çıkarmaları doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Fakat DEM Parti'li ve CHP'li belediyelerin şöyle bir durumu var. Bunlar, belediyelerin önemli bir kısmını AK Parti'den ya da kayyumdan devraldıkları için kadrolar dolu ve şu anda da işçi alma gibi bir imkanları yok. AK Parti döneminde işte CHP'li belediyelerden bahsediyorum ya da DEM Parti'liler de kayyum döneminde işe alınmışları çıkararak kendi yandaşlarına yer açmaya çalışıyorlar. Yani birisinin ekmeğiyle oynayarak diğerine ekmek vermeye çalışıyorlar. Bu asla hakkaniyetli ve adaletli değildir. Bunu kabul etmiyoruz."

Başka bir soru üzerine Destici, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bugüne kadar kendisinden ziyaret talebinde bulunmadığını aktardı.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ömer Ertan ve partililer katıldı.