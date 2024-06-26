ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vergi gelirlerindeki en önemli payın gelir vergisi ve kurumlar vergisi olması gerektiğini de bilmek zorundayız. Yeni sistemi de buna göre düzenlemek zorundayız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de İsrail'in soykırıma varan katliamlarının devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin de hem diplomatik alanda hem de insani yardımlarla Filistin'deki Müslümanlara destek olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Destici, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Son günlerde, Ukrayna-Rusya Savaşı üzerinden 3. Dünya Savaşı öngörüsünde bulunulduğuna işaret eden Destici, Sırbistan devlet başkanının açıklamasıyla başlayan sürecin diğer bazı Avrupa ülkesi devlet başkanlarının açıklamalarıyla birlikte ciddi boyutlar kazandığını belirtti.

Destici, "İnanıyoruz ki, devletimiz ve hükümetimiz bütün bu süreci dikkatli ve titiz bir şekilde takip etmektedir. Gelişecek bu hadiselere karşı da devletimizi, ülkemizi ve milletimizi hazırlayacaktır diye inanıyoruz ve herkesi bu konuya destek vermeye, ülkemizin, milletimizin birliği ve bu hazırlık noktasında da bir çağrı yapmayı hem bir siyasi parti genel başkanı olarak hem de milletperver olarak kendimize bir görev addediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tasarruf tedbirleri

Tasarruf tedbirlerine de değinen Destici, tasarrufun her alanda uygulanması gerektiğini belirterek, vergi düzenlemesinde de adil olunması gerektiğini ifade etti.

Ekonominin ağır şartlarının toplumun alt gelir gruplarının hayatını zorlaştırdığını kaydeden Mustafa Destici, lüks tüketiminde de belirli bir yükselme gözlemlendiğini belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu da gelir dağılımındaki adaletsizliği çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun bir diğer nedeninin de dolaylı vergilere dayanan bugünkü sistem olduğunu düşünüyorum. Vergi gelirlerindeki en önemli payın gelir vergisi ve kurumlar vergisi olması gerektiğini de bilmek zorundayız. Yeni sistemi de buna göre düzenlemek zorundayız. Bugün için hükümet tarafından alınan her önlemin gerekçeleri olduğunu, muhakkak bir fayda beklendiği ve beklentilerin de gerçekleşebileceğini kabul etmekle birlikte konunun esasından uzaklaşmamamız gerektiğini de söylemek mecburiyetindeyiz."