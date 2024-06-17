ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası heyetleri kabul etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında BBP'yi, AK Parti, CHP ve DSP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve DEVA Partisi heyetleri ziyaret etti.

Parti heyetleri, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

BBP'yi, AK Parti'den MKYK üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Sert ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Heyetin bayramını tebrik eden Eren, bayramın Filistin'deki gözyaşı nedeniyle buruk geçtiğini söyledi.

Eren, "Eski kurucularımızdan Abdurrahim Karakoç, derdi ki 'bayramlar bayram ola' evet Türk İslam coğrafyası için şu anda bayramlar bayram olmuyor. İsrail'i şiddetle kınıyoruz, inşallah bundan sonraki bayramlar Türk İslam coğrafyasına huzur, başarı, mutluluk getirir. İnşallah Cumhur İttifakımız ilelebet devam etsin." dedi.

AK Parti adına konuşan Sert ise dünyanın birçok coğrafyasındaki çatışmaların baş mimarının Amerika olduğunu ifade ederek, "Bir politikası var, bütün dünyadaki ülkeleri kıymık kıymık, kesme şeker gibi küçülterek, kendi hegemonyasını yüz yıl, 2 yüzyıl sorunsuz devam ettirmek başka ülkelerin dirilmesine de 2 yüzyıl kendine gelemeyecek şekilde tahrip etmek üzerine kurulmuş bir emperyalist düşünce var. Biz bu dağın arkasını göremezsek, bu düşüncelerin programını göremezsek yazık ederiz. Dünyada ne olup bitiyor, Balkanlar'da, Avrupa'da, komünist mihrakta ne oluyor, Amerika'da neler oluyor, bunların hepsini görmek zorundayız. İsrail'in yapmış olduğu zulmü, hiçbir Müslüman demiyorum, vicdan sahibi insan, Yahudi, Hristiyan, laik-anti laik, hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in mazlumlardan hınç alır gibi saldırdığı görüşünü dile getiren Sert, sadece o bölgede değil, dünyanın 56 bölgesinde lokal olarak çatışma bölgesinin olduğunu belirtti.

CHP heyeti adına konuşan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bayramlaşmanın ardından Gazze konusunda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine mektup yazarak, çağrıda bulunduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'in devlet olarak tanınmasını istedi. Bu çağrıya olumlu dönüşlerde oldu ve bu noktada yeni bir süreci de aslında o coğrafyada başlatmış olduk. Bu bakımdan gerçekten yaşananlar bizi çok fazla üzüyor ve daha fazlasının yapılması gerektiği bu sürecin çocukların canını alma noktasında dünyada bir utanca dönüştüğü açık. O nedenle bu sürecin bir an önce belirli bir barışla sonlanmasını istiyoruz.

Diğer taraftan merhum BBP Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve yaşanan helikopter faciası konusunda benim de araştırmalarım oldu. Bu durumu, her ne kadar facia diye ifade etsek de bilinmez ve soru işareti olan çok nokta var."

Bayramlaşmaya, Saadet Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve DSP'den heyetler katıldı.​​​​​​​