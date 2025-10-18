Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonunu Alman yazar Roland Schimmelpfennig’in “Altın Ejderha” adlı etkileyici oyunu ile açtı. Gala gösterimi sanatseverlerden tam not aldı.
Bornova’da tiyatro sezonu başladı
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 2025–2026 tiyatro sezonunun perdesini Alman yazar Roland Schimmelpfennig’in “Altın Ejderha” adlı oyunu ile açtı.
Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirilen gala prömiyerinde sanatseverler salonu doldurdu. Oyunun sonunda izleyiciler, ekibi uzun süre ayakta alkışlayarak sezon açılışını coşkuyla kutladı.
Yabancılaşma ve umutsuzluk üzerine bir hikâye
70 dakikalık tek perdelik oyun, “yurdundan ayrı bir insanla kökünden çekilmiş bir dişin benzerliği” metaforu üzerinden göç, yabancılaşma ve umursamazlık temalarını çarpıcı bir şekilde işliyor.
Yönetmenliğini Ozan Gökmen’in üstlendiği yapım, parçalı yapısı ve güçlü sembolik diliyle dikkat çekiyor. Oyunun çevirisini Sibel Arslan Yeşilay, dramaturjisini Selda Uzunkaya, dekor tasarımını ise İlker Şahin hazırladı.
Sahnedeki performanslarıyla Can Kurşunlu, Fahrettin Esen, Gizem Karasu, Jülide Kara ve Yusuf Ulaş Palabıyık, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Gökay Kaçanoğlu’nun müzikleri oyuna derinlik kattı.
“Sanat Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek”
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBŞT’nin kültürel misyonuna vurgu yaparak şunları söyledi:
“Bornova, tiyatrodan müziğe, sinemadan edebiyata uzanan kültür geleneğiyle İzmir’in sanat kalbidir. Şehir Tiyatromuzun açtığı her perde, kentimizin kültürel birikimine yeni bir değer katıyor. ‘Altın Ejderha’ gibi evrensel bir hikâyeyi Bornovalılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Sanat, Bornova’nın kalbinde yaşamaya devam edecek.”