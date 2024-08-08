Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bünyesinde istihdam edilmek üzere 160 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Ağustos'ta başlıyor ve son başvuru tarihi 4 Eylül 2024 olarak belirlendi. İlgili pozisyonlar, İstanbul'daki Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde görev alacak.

Giriş sınavı ve aşamaları nasıl?

BDDK uzman yardımcısı pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar, iki aşamalı bir giriş sınavına tabi tutulacak. Sınavın yazılı aşaması, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, BDDK'nın çeşitli birimlerinde görev alacak.

Yazılı sınav:

14 Eylül 2024: Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı 15 Eylül 2024: Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık, Hukuk, Bilişim Alanları) ve BDDK Uzman Yardımcılığı

Başvuru koşulları neler?

Başvuru yapmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilgili KPSS puan türünde belirlenen taban puanı almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, 35 yaşını doldurmamış olmak ve bazı özel şartları sağlamak da başvuru koşulları arasında yer alıyor. Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Hukuk Alanı) için başvuracak adayların ise avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekiyor.

Sınav değerlendirme ve sonuçları

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda adayların genel yetenek, bilgi düzeyi, temsil kabiliyeti gibi kriterlere göre değerlendirilmesi yapılacak. Giriş sınavının her iki aşamasında da başarılı olan adayların isimleri, BDDK'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuru ve detaylar

Başvurular, e-Devlet üzerinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylar, sınav süreçlerine ilişkin tüm bilgileri Kurumun resmi internet sayfası ve e-Devlet sistemi üzerinden takip edebilecekler.