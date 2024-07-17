Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), teşkilat yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, BDDK'nın denetim alanı genişletilirken, yeni görevler ve birimler de eklendi.

Denetim kapsamı ve yeni maddeler

BDDK'nın düzenleme ve denetimine tabi kuruluşlar ile ilgili madde güncellenerek, kapsam genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, kurumun denetimine tabi kuruluşlar şu şekilde tanımlandı:

Kanun, 23 Şubat 2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu,

21 Kasım 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu,

İlgili alt düzenlemelere göre kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşlar.

Yönetim ve temsilcilik kararları

Yönetmeliğe göre, temsilcilik açma kararı Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanına devredildi. Ayrıca, BDDK'nin Finansal Sektör Komisyonu'nun sekretarya hizmetlerini yürütme görevi kaldırıldı.

Yeni görev ve birimler

Gözetim Daire Başkanlığı

BDDK teşkilatında ana hizmet birimlerine "Gözetim Daire Başkanlığı" adında yeni bir birim eklendi. Bu birim, bankacılık sektöründe gözetim ve denetim faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütecek.

Daire başkanlıkları ve görev değişiklikleri

BDDK'nin toplam daire başkanlığı sayısı, 20'yi geçmemek kaydıyla ilişkili bakanın onayı ile Kurul tarafından belirlenecek. Yeni düzenleme ile bazı daire başkanlıklarının görevlerinde de değişikliklere gidildi.

Eski ve yeni daire başkanlıkları

Bazı mevcut daire başkanlıklarının isimleri ve görev tanımları yenilendi. Bu değişikliklerle, BDDK'nin organizasyon yapısının daha esnek ve etkili olması hedefleniyor.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.