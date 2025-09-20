Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), geçen yıl 3 milyar TL sermaye ile kuruluşuna izin verilen Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 milyar TL sermaye ile kuruldu

Adil Katılım Bankası, 23 Mayıs 2024 tarihinde 3 milyar TL sermaye ile kuruldu. 20 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bankaya BDDK tarafından faaliyet izni verildi.

Kurucu ortakları belli oldu

Bankanın kurucu ortakları arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan yer alıyor. Adil Katılım Bankası, dijital bankalar için belirlenen esaslara göre hizmet verecek.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’deki duyuruda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildiği belirtildi.