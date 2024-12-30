Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2024’e ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayınladı. Rapora göre sektörün net karı 583,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2023 yılsonuna kıyasla 7 trilyon 609 milyar 271 milyon TL artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon TL’ye ulaştı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, Kasım sonu itibarıyla 15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL’ye yükseldi.

Krediler ve menkul değerler arttı

Rapora göre:

Krediler: 15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL

15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL Menkul Değerler: 5 trilyon 85 milyar 840 milyon TL

Mevduatlar ise 2023 yılsonuna kıyasla %22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon TL’ye ulaştı.

Sermaye gücü yükseldi

Sektörün öz kaynak toplamı %27,7 artış göstererek 2 trilyon 749 milyar 114 milyon TL’ye ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,29 olarak kaydedildi.

BDDK: Sektör sağlam yapısını koruyor

BDDK raporunda, sektörün aktif büyüklüğü ve sermaye yeterliliği oranıyla güçlü bir performans sergilediği vurgulandı. Bankacılık sektörü, Kasım 2024 itibarıyla finansal istikrarını korumayı başardı.