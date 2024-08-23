Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enpara Bank A.Ş.'ye resmi olarak faaliyet izni verdi. Bu karar, 23 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda alındı.

Resmî Gazete kararının detayları

Resmî Gazete'de yayımlanan BDDK kararı, 3 Ağustos 2023 tarih ve 10640 sayılı kurul kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesi yönünde. Bu izin, Enpara'nın bankacılık sektöründe tam kapsamlı bir şekilde hizmet sunmasının önünü açıyor.

Enpara Bank'ın bankacılık sektöründeki rolü

Enpara, ilk olarak bir dijital bankacılık platformu olarak hayata geçirilmişti ve finansal hizmetler sunan öncü bir dijital girişim olarak tanınıyordu. Bu faaliyet izni ile Enpara Bank, yalnızca dijital bankacılık hizmetleri değil, aynı zamanda geleneksel bankacılık işlemleri de yapma yetkisine sahip olacak. Bu gelişme, bankacılık sektöründeki rekabeti artıracak ve müşterilere daha fazla seçenek sunacak.

Bankacılık sektöründe yeni dönem

Enpara Bank'ın faaliyet izni alması, Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Dijital bankacılığın hızla büyüdüğü bu dönemde, yeni oyuncuların pazara girmesi, müşteri memnuniyeti ve yenilikçi hizmetlerin artmasına katkıda bulunacak.