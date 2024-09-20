BDDK, 19 Eylül 2024 tarihinde aldığı yeni kararla bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel krediler, konut kredileri ve taşıt kredileri için uygulanan ek risk ağırlıklarını kaldırdı. Bu karar, bankaların kredi verme süreçlerini hızlandırabilir ve kredi faizlerinde düşüşe neden olabilir.

BDDK’nın önceki düzenlemeleri kapsamında, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında daha yüksek risk ağırlıkları uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu oranlar uluslararası minimum standartlara çekildi ve kredi piyasasında daha fazla hareketlilik sağlanması hedeflendi.

Hangi krediler etkilenecek?

Yeni düzenleme kapsamında, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ve konut ipoteği ile teminatlandırılmış krediler için uygulanan ek risk ağırlıkları kaldırıldı. Özellikle iç talebi sınırlayan yüksek faiz oranlarına karşı yapılan bu düzenleme, kredi talebini artırarak piyasadaki hareketliliği destekleyecek.

Risk ağırlıkları ne duruma geldi?

Kredi Kartları: Vadeye göre değişen risk ağırlıkları 1-6 ay arası yüzde 100, 6 aydan uzun vadeler için ise yüzde 150 olarak uygulanıyordu. Bu düzenlemenin ardından kredi kartı risk ağırlıkları eski seviyelere çekilecek.

Vadeye göre değişen risk ağırlıkları 1-6 ay arası yüzde 100, 6 aydan uzun vadeler için ise yüzde 150 olarak uygulanıyordu. Bu düzenlemenin ardından kredi kartı risk ağırlıkları eski seviyelere çekilecek. İhtiyaç Kredileri: 1-12 ay vadelerde yüzde 100, 12 aydan uzun vadelerde yüzde 150 olarak uygulanan risk ağırlıkları düşürüldü.

1-12 ay vadelerde yüzde 100, 12 aydan uzun vadelerde yüzde 150 olarak uygulanan risk ağırlıkları düşürüldü. Taşıt Kredileri: Önceki düzenlemede yüzde 75 risk ağırlığına sahip olan taşıt kredileri, yeni düzenlemeyle daha düşük risk ağırlıklarına tabi olacak.

Kredi piyasasına nasıl yansıyacak?

Bu düzenlemeyle birlikte bankalar, kredi vermede daha esnek bir yapıya kavuşacak. Özellikle ihtiyaç kredilerinde ve bireysel kredi kartlarında uygulanan yüksek risk ağırlıklarının kaldırılması, hem tüketiciler hem de bankalar açısından kredi kullanımını teşvik edebilir. Kredi faiz oranlarının düşmesi, talebi artırabilir ve özellikle durgun seyreden konut piyasasına olumlu etkiler getirebilir.