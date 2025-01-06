BDDK, dolandırıcılara karşı tedbir alınmasını istedi

Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. BDDK, bazı dolandırıcıların, kurum personelinin ismini kullanarak telefonla çeşitli taleplerle vatandaşları hedef aldığını açıkladı.

Kurumun açıklamasına göre, son günlerde çeşitli kurumlara ve vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişimleri yaşanmış olup, ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. BDDK, vatandaşların bu tür aramalara karşı dikkatli olmalarını ve kesinlikle teyit edilmemiş çağrılara itibar etmemelerini önerdi.

“Dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı olun”

BDDK, dolandırıcılara karşı önlem alınması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Son zamanlarda, kurumumuz yöneticilerinin veya personelimizin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla farklı talepler iletilmiştir. Bu durum hakkında gerekli yasal yollara başvurulmuştur. Vatandaşlarımızın ve kurumların, söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır."

Ayrıca, BDDK, "Herhangi bir dolandırıcılık olayına karşı, kesinlikle teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesini" önemle tavsiye etti.

BDDK: Güvenliğiniz için tedbirli olun

Dolandırıcılık vakalarına karşı duyarlı olmanın, kişisel güvenlik açısından kritik olduğunu belirten BDDK, vatandaşları şüpheli durumları hemen ilgili mercilere bildirmeye davet etti.