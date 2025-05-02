B.Dortmund ile Wolfsburg, 3 Mayıs'ta karşı karşıya geliyor. Bundesliga mücadelesi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Detaylar burada.

B.Dortmund-Wolfsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Bundesliga'da heyecan 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü devam ediyor. B.Dortmund ile Wolfsburg, Signal Iduna Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maç saat 19:30'da başlayacak ve Türkiye'den Bein Sports Max 2, Tuttur TV ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Yayıncı platformlara dair detaylar aşağıda yer alıyor.

Kanal Yayın Türü Platform ve Kanal No Bein Sports Max 2 Şifreli Digiturk 83, Kablo TV 237 Tuttur TV Şifreli İddaa platformu üzerinden yayın Tivibu Spor 1 Şifreli Tivibu 78

Bein Sports Max 2, Digiturk 83 ve Kablo TV 237 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

Tuttur TV, İddaa sistemleri ve internet üzerinden Türksat uydusu ile şifreli yayın yapmaktadır.

Tivibu Spor 1 kanalı, Tivibu 78 numaralı kanal üzerinden Türksat ve internet yoluyla şifreli yayın sunmaktadır.

Maç Günü: 3 Mayıs 2025 Cumartesi

Başlama Saati: 19:30

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