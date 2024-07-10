Denizin ve güneşin tadını çıkaran Akkaş ailesi, keyifli anlarıyla dikkat çekti. Bora Akkaş ve Oben Alkan, kızları Suzan ile birlikte kumsalda eğlenceli vakit geçirirken, mutlu halleri objektiflere yansıdı.

Eğlenceli anlar

Ailece sahilde vakit geçiren ve denize giren Akkaş ailesi, sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini doyasıya yaşadı. Neşeli ve huzurlu halleriyle çevredeki tatilcilerin de ilgisini çeken Akkaş ailesi, doğal ve samimi görüntüleriyle büyük beğeni topladı.