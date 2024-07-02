Gecede Ezgi Demiralp "Queen" seçilirken, Yaren Küçük birinci, Pınar Aşar ikinci ve Gurbet Bozkurt üçüncü oldu.

Sunuculuğunu Uğur Arslan ve Elif Güçkıran'ın yaptığı etkinlik, medya ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla büyük ilgi gördü. Dans gösterileri ve sanatçı performanslarıyla renklenen gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Organizasyonu üstlenen Mehmet Burak Torun ve Onur Metin Şavluk, etkinliğin kalitesini ve popülerliğini artırdı.

YARIŞMANIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Ezgi Demiralp'in "Queen" seçilmesi, onun için büyük bir başarı oldu. Yaren Küçük'ün birinci, Pınar Aşar'ın ikinci ve Gurbet Bozkurt'un üçüncü olmaları, yeteneklerinin ve güzelliklerinin takdir edildiğini gösterdi. Yarışmada sergilenen yetenekler ve güzellikler, jüri ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

GELECEK YILIN ETKİNLİĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Beauty Of Turkey 2024, Türkiye'nin güzellik ve moda dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tüm katılımcıları ve kazananları içtenlikle tebrik ediyoruz. Bu etkinlik, gelecek yıllarda da büyük bir merakla beklenecek gibi görünüyor.

Ödül alan önemli bazı firmalar ve isimler ise şu şekilde;

Yılın En İyi İş Adamı- Aydın Mısıroğlu

Yılın En İyi Dövmeci- Ana Sponsorlarımızdan Vegas TattooArt(Mustafa Kabasakal)

Yılın En İyi Ulaşım Firması- C¸alıkıran Turizm

Yılın En İyi Oteli- Hilton Garden Inn Hotel

Yılın En İyi Spor Yorumcusu- Güvenç Kurtar

Yılın En İyi Modacısı- Hafize Ayık

Yılın En İyi Erkek Kombin Giyim Mağazası- Arden Men'sWear

En İyi Cıkış Yapan Cafe – Rozas Tatstes

En İyi İçerik U¨retici Fenomenler- Muhammed Nur Nahya-Yellowossi

Yılın En İyi Sulama Firması- Duhan Sulama(O¨zgür Hacıköylü)

Yılın En İyi Sosyal Medya Uzmanı- Kaan Gündüz

Yılın En İyi İnternet Editörü-U¨mit Aydın

En İyi Fenomen- Bülent Mert

En İyi Influencer Ajans Sahibi-Barbaros Dikmen