İstanbul Avcılar'da, yeni doğmuş bir erkek bebeği çöp konteynerine bırakan anne ve ona yardım eden kişiler, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

Olay, sabah saatlerinde Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Vatandaşlar, çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırdı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

Suç ortakları da adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeği çöp konteynerine bırakan kişinin H.K. olduğu belirlendi ve H.K. kısa sürede yakalandı. Araştırmanın derinleştirilmesiyle, H.K.'nin kız arkadaşı A.T. ve arkadaşı S.N.'nin de olaya karıştığı ortaya çıktı. S.N.'nin yeni doğan bebeği H.K.'nin çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi.

Yakalanan H.K., A.T. ve S.N. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.