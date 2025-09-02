Şüpheli annenin, bebeğinin cesedini çöpe bıraktıktan sonra alışverişe gittiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Market görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, E.A.’nın çöp konteynerine bebeğini bıraktıktan sonra yürüyerek bir markete girdiği, reyonlarda dolaştığı ve kasada alışveriş yaptığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, olayın vahametini daha da gözler önüne serdi.

Ne olmuştu?

31 Ağustos’ta Beşiktaş’ta belediye ekipleri sokaktaki çöp konteynerinin yanında bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yeni doğduğu belirlenen bebeğin vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edildi. Göbek kordonu kesilmiş halde bulunan bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis anneyi tespit etti

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda bebeğin annesinin üç çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu, göbek bağını makasla kestikten sonra çocuğu öldürdüğü, ardından da cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce “canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Şok eden ifade

E.A., polise verdiği ifadesinde resmi nikahlı ve imam nikahlı ilişkilerinden çocukları olduğunu, eski eşlerinden gördüğü şiddet nedeniyle ailesinin yanına sığındığını anlattı. Hamileliğini ailesinden gizlediğini söyleyen E.A., doğumu evinin yanında bulunan kazan dairesinde tek başına yaptığını, göbek bağını kestikten sonra bebeği orada bıraktığını, sonrasında ise cansız halde bulduğunu öne sürdü.

Şüpheli kadın, bebeğe makasla zarar verip vermediğini hatırlamadığını iddia ederek, “Ben beyin ameliyatı oldum, unutkanlığım var. Bebeğe zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum. Göbek bağını kestim, sonrasını bilmiyorum” dedi.

“Kazan dairesinde bıraktım”

E.A., doğumdan sonra bebeği kazan dairesinde bıraktığını, gün içinde bebeğin yanına gittiğinde cansız halde bulduğunu, ardından poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bıraktığını söyledi. Ayrıca çöp kovasında doğum yaptığı sırada kullandığı iç çamaşırlarının da bulunduğunu belirtti.

Olayın ardından alışverişe çıktı

Bebeğini çöpe attıktan kısa süre sonra markete gittiği tespit edilen E.A.’nın bu görüntüleri kamuoyunda büyük tepki topladı.