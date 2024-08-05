Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekiplerinin başarılı bir operasyonunda, bebek bezlerinin altına gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir takside uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

Operasyonun ayrıntıları

Polis ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan detaylı aramada, poşet içinde yer alan bebek bezlerinin altında gizlenmiş toplamda 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 1,12 gram eroin bulundu. Uyuşturucular, 9 parça metamfetamin ve 4 fişek eroin şeklinde paketlenmişti.

Şüpheliler tutuklandı

Araçta bulunan G.G. ve B.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.