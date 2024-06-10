Diyarbakır'da da aşı karşıtlığı sonucunda boğmaca vakaları artış gösterdi.

Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Ahmet Baran, son bir ay içinde üç bebeğin boğmacadan yaşamını yitirdiğini ve halen tedavisi süren iki bebeğin bulunduğunu belirtti. Baran, yaşamını yitiren bebeklerin sırasıyla 32, 42 ve 65 günlük olduğunu vurgulayarak, "Boğmaca aşıları ilk aylardan sonra yapılacağı için, ilk iki ay içinde boğmaca enfeksiyonu geçiren bebeklerde durum daha ağır ve ölümcül olabiliyor. Bu durumun önemli bir ayağı da gebelik sürecinde aşılamanın yapılması" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Baran, gebelik sürecinde aşılamanın önemine vurgu yaparak, aşı reddinin önlenmesi için sağlık meslek örgütleriyle işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Veri akışının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Baran, bir ay önce yapılan çalışmada 30'un üzerinde boğmaca vakası tespit ettiklerini ancak bu sayının artmış olabileceğini ifade etti.

‘ERİŞKİN AŞISI YOK’

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı da “Boğmacayla ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi aşısının koruyuculuğu tetanos gibi olması. 10 yılda bir tekrar etmek gerek aşıyı. Ama biz de erişkin boğmaca aşısı yok. Sağlık Bakanlığı getirtmiyor. Diyarbakır’da ölen çocukların daha aşı sırası gelmemiş. Ama erişkinler taşıyıcı olduğu için bulaştırmış, bebekler de ölmüşler. Özellikle organ nakli olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemi düşük olanlar riske açık oluyor” dedi. Aileler aşı yaptırmadığı için çocukların hasta olduğunu kaydeden Kırımlı, “Boğmacayı konuşuyoruz ama hastaneden arkadaşlarımızla görüştüğümüzde kızamık vakaları geldiğini söylüyorlar. Yaralanma, kedi cırmalaması, köpek ısırması durumunda kuduz ve tetanos aşısı yaparız. Acile gelen insanlar tetanos aşısını yaptırmamak için onay verip gidiyorlarmış. Bu hastalıklarla uğraşıp duruyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TETANOSTAN, DİFTERİDEN İNSANLAR ÖLECEK’

Uzun zamandır görmedikleri hastalıklar olduğu için eğitim toplantıları yaptıklarını kaydeden Emrah Kırımlı, “Ortaçağ hastalıkları geri geldi. Hemen her hastanede boğmacadan ölen çocuklar varmış. Sağlık Bakanlığı onaylı randevu peşinde koşacağına çıkıp konuşsun. Aşı karşıtlarını sustursunlar artık. Daha da kötü olacak. Umarım çocuk felci, kolera görmeyiz. Ama o da uzak değil” tepkisini gösterdi. Kırımlı, “Bu ay bir önceki aya göre 4-5 kat artış var aşı reddinde. İstanbul için 10 bin, Türkiye için 100 binin üzerinde bir sayı var. Korkunç hikâyeler duyuyoruz. K vitamini ve topuk kanı karşıtlığı yaşanıyor. Çocuklar K vitamini yetersizliğine bağlı hastalıklardan ölüyor” diye konuştu. (Merve Kılıç / Cumhuriyet)