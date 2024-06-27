Her dilde, farklı coğrafyaların ve eskiden gelen kelimelerin etkisiyle birden fazla aksan var. Uzmanlar, bebeklerin konuşmadan önce çevresindekilerin konuşmalarındaki melodi ve vurguyu yani aksanı öğrenebildiğini belirtiyor.

Aksan öğrenimi anne karnında başlıyor

Türk Dil Kurumu'na göre aksan, "Herhangi bir bölgeye veya yabancılara özgü ses perdesi değişiklikleri, vurgu" anlamına geliyor. Peki, bu melodi nesilden nesile mi aktarılıyor? Yoksa bebekler doğmadan önce bu aksanı öğrenmeye mi başlıyor?

Sosyal medyada viral olan anne-bebek diyaloglarını inceleyen dil ve konuşma uzmanları, bebeklerin çevrelerindeki konuşmaların melodisini ve vurgusunu taklit ettiklerini belirtiyor. Plymouth Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Uzmanı Profesör Caroline Floccia, bebeklerin aksan prozodisini veya melodisini taklit ettiğini ifade ediyor.

Bebekler melodiyi taklit ediyor

Profesör Floccia, bebeklerin anne karnında farklı dillerde ağladığını gösteren çalışmalar olduğunu belirtiyor. Fransızca konuşulan evlerdeki bebeklerin ağlamasının, Almanca konuşulan evlerdeki akranlarından farklı olduğunu söylüyor.

"Dil öğrenimi rahimde, doğumdan önceki son 3 ayda başlar."

Bebekler, ebeveynlerinin konuştuğu dilin melodisini, kelimeler ve anlamlarını öğrenmeden önce duyuyorlar. Çevrenin etkisi, belirli bir ebeveyn aksanından daha güçlü bir rol oynuyor.

Derin öğrenme rahimde başlıyor

Uzmanlar, bebeklerin iki yaşına kadar iki kelimelik ifadeler oluşturmaya başlaması gerektiğini belirtiyor. Ebeveynlik ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Dr. Dan Wuori, bebeklerin çevrelerindeki konuşma biçimlerine fazlasıyla hassas olduklarını vurguluyor:

"İşitme üçüncü trimesterde işlevsel hale geldiğinde, bebekler annelerinin anadilinin belirgin kalıplarına maruz kalırlar."

Çalışmalar, yenidoğanların doğumdan birkaç saat sonra anadillerini ayırt edebildiğini gösteriyor. Bu, doğum öncesinden üç yaşına kadar olan dönemin en kritik gelişim dönemi olduğunu kanıtlıyor.

Bebeklerin konuşmaya başlamadan önce aksan öğrenmesi, dil gelişimindeki derin öğrenmenin ne kadar erken başladığını gösteriyor.