Hem besleyici özellikleri hem de bağışıklık sistemini destekleyici bileşenleri ile anne sütü, bebekler için hayati önem taşır. Emzirme, anne ve bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayarak fiziksel ve duygusal faydalar sunar.

Her yıl 1-7 Ağustos arası Emzirme Haftası olarak kutlanır. Bu hafta boyunca, küresel çalışmalarla anne sütü alamayan bebeklerin sayısını azaltmak ve tüm bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini sağlamak hedeflenir.

Bebekler için en ideal besin

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İyigün Gedik, küresel kuruluşların anne sütü ve emzirme konusuna dikkat çektiğini belirtti: "UNICEF verilerine göre, dünya genelinde her iki bebekten biri doğum sonrası ilk bir saat içerisinde anne sütü alamıyor. Bu durum, bebeklerin temel bağışıklık fonksiyonlarında eksikliklere ve anne-bebek bağının zayıflamasına neden oluyor."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ölümlerin %7’sinin beslenme yetersizliklerine bağlı olduğunu açıklamıştır. Emzirme oranının artışıyla yılda 800 binden fazla bebeğin hayatının kurtulabileceği öngörülmektedir.

Anne sütünün bebek ve anne için faydaları

Anne sütünün, bebekleri birçok hastalık riskine karşı koruduğunu vurgulayan Dr. Gedik, şunları ekledi: "Yapılan çalışmalarda, anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar, diyabet, astım, obezite, çölyak, hipertansiyon riskinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Anne sütü, bebek için her zaman hazır, uygun sıcaklıkta ve doğru oranda besleyici olan en temel besindir."

Emzirmenin anneler için de birçok faydası bulunmaktadır. Emzirmek, meme, rahim, yumurtalık kanserleri, kemik erimesi, kalp sorunları, diyabet, demir eksikliği anemisi, hamilelik sonrası depresyon ve osteoporoz gibi birçok hastalıktan koruyabilir. Ayrıca doğum sonrası kilo vermeyi de kolaylaştırır.

Türkiye’de anne sütüne teşvik çalışmaları

Dr. Gedik, Türkiye’de de yenidoğan bebekte anne sütüne teşvik için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti: "1991 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla Bebek Dostu Hastaneler ilan edilmeye başlanmıştır. Bugün 1302 bebek dostu hastanemiz bulunmaktadır. Bu hastaneler, anne sütünü özendirir ve annelere emzirme konusunda bilgi ve alışkanlıklar kazandırır."

Gebelik döneminden itibaren anne adaylarını bilgilendiren ve doğumdan hemen sonra emzirmeyi teşvik eden bu hastaneler, bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 2 yaşına kadar emzirmenin teşvik edilmesi, gelecek nesillerin sağlıklı olmalarını sağlar.