2024 yılı 5B döneminde askerliğini yapan bedelli askerler, eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin ettiler.

Tören, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından askerler, eğitimlerde kazandıkları bilgileri ve yetenekleri pekiştirdiklerini simgeleyen bu yeminle, vatani görevlerini resmen tamamlamış oldular.

Eğitimleri tamamlandı

Yemin töreninin ardından, eğitimlerde üstün başarı gösteren askerlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından takdim edildi. Törende konuşan Haşim Ertekin, bedelli askerlerin göstermiş oldukları disiplin ve özveriden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların Türkiye'nin geleceği için önemli birer birey olduklarını vurguladı.

Törene, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Aileler, tören boyunca duygulu anlar yaşarken, çocuklarının vatani görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşadılar.