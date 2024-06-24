Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvurusu yapacak vatandaşlar için önemli bir açıklama yaptı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bedelli askerlik hizmeti için geçerli olan ücretin 1 Temmuz 2024 itibarıyla güncelleneceği belirtildi. Bu güncelleme, Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre yapılacak.

Başvurular için son tarih: 28 Haziran 2024

MSB, bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenlerin mevcut bedel tutarı üzerinden işlemlerini tamamlamaları için 28 Haziran 2024 tarihine kadar süre verdi. Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

Ücretler 1 Temmuz'da güncellenecek

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında uygulanacak olan bedel ve ek bedel tutarlarının, 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği açıklandı. Bu güncelleme ile birlikte bedelli askerlik ücretlerinin artması bekleniyor. Mevcut tutar üzerinden başvurularını yapmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

MSB'nin açıklaması şu şekilde son buldu: "Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Bu açıklama, bedelli askerlik başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar için kritik bir uyarı niteliği taşıyor.