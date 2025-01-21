Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 243.013,44 TL olarak açıkladı. Bu tutarı karşılamakta zorlananlar için bankaların sunduğu kredi imkânları ve ödeme planları da duyuruldu.

Bedelli askerlik kredisi faiz oranları ve taksit planı

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyenler, %3,55’ten başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek.

12 Ay Vadeli Ödeme Planı: Konut satışları arttı! Hangi il kaçıncı sırada yer alıyor? 243.013 TL’lik kredi çekenler, 12 ay sonunda toplamda 321.911 TL ödeyecek. Aylık taksit tutarı yaklaşık 26.826 TL olacak.

100.000 TL Kredi Kullanımı: Aylık taksit tutarı 6.978 TL.



BDDK kararı: Vade sınırı 12 ay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre, 100.000 TL üzerindeki kredilerde vade süresi 12 ayla sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle bedelli askerlik için kullanılan kredilerin, en fazla 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor.