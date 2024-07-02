2024'te Bedelli Askerlik Ücretlerine Ne Kadar Zam Bekleniyor?

Ocak ayında yapılan son zamla birlikte 182.608 TL'ye yükselen bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayındaki memur maaş zammına bağlı olarak yeniden güncellenecek. Tahminlere göre, enflasyon zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 219.167 TL'ye kadar çıkabilir. Bu durum, 6 ay içinde bedelli askerliğe başvurmayanlar için 36.558 TL'lik bir fark anlamına geliyor.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları, Milli Savunma Bakanlığı'nın e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru şartları ve gerekli belgeler için detaylı bilgiye Milli Savunma Bakanlığı resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.