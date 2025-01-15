Yaprak Dökümü dizisinin sevilen oyuncusu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ener’in cenaze töreni, dizi ekibinden sadece Halil Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Halil Ergün, gözyaşları içerisinde eski rol arkadaşı Bedia Ener’i son yolculuğuna uğurladı. Ancak, cenazeye katılmayan ve sadece sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajı gönderen Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır ve Deniz Çakır’a Halil Ergün’den sert bir tepki geldi.

"Ben de görüşmüyorum"

Yaprak Dökümü’ndeki Ali Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün, cenaze törenine katılmayan eski rol arkadaşları hakkında yaptığı açıklamada, "Bilemem, onların tasarrufudur. Hayata bakışları başka türlü olabilir. Ben de görüşmüyorum," dedi.

Sosyal medyada başsağlığı mesajı paylaşan Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır, büyük bir tepkiyle karşılaştı. Halil Ergün'ün açıklamaları, oyuncuların arasındaki vefasızlık konusunu yeniden gündeme getirdi. Yaprak Dökümü dizisindeki diğer oyunculardan Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır ise sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı.