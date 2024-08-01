Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Şener, sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe akıl hastanesine gönderildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, dün gece Meneviş Sokak’ta yaşandı. Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesini tabancayla rehin aldı. Durumu fark eden Abdüllatif Şener, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederken, Bedirhan Şener anneannesini vurdu. Ağır yaralanan Leyla Çetiner, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Gözlem altında tutulacak

Gözaltına alınan Bedirhan Şener, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şener hakkında, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde 3 hafta gözlem altında tutulmasına karar verildi. Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre hukuki işlemlerine devam edilecek.