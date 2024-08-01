Eski Bakan ve Başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tarafından öldürülen Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından verildi.
Leyle Çetiner son yolculuğuna uğurlandı
Çankaya'da dün akşam yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i babasına ait tabancayla öldürdü. Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in yaralanması arasında defnedildi.
Cenazeye kimler katıldı?
Cenaze törenine Şener'in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner 'Akrabalar ve yakınları katıldı.
Bedirhan Şener gözetim altına tutulacak
Olayın ardından Bedirhan Şener, çıkarılan mahkeme tarafından akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı belirtildi.