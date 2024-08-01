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Aydın'da 1 milyon değerinde kaçak sigara operasyonu

Olayın ardından Bedirhan Şener, çıkarılan mahkeme tarafından akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Cenaze törenine Şener'in yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner 'Akrabalar ve yakınları katıldı.

Çankaya'da dün akşam yaşanan olayda, psikolojik sorunları olan Bedirhan Şener, tartıştığı anneanne si Leyla Çetiner'i babasına ait tabancayla öldürdü. Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in yaralanması arasında defnedildi.

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