Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Keşan ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik kontrolü ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trafik kazalarının önlenmesi ve motosiklet sürücülerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda; Beğendik beldesinde bulunan vatandaşlara motosiklet kullanırken kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemine dikkati çekildi.

Trafik kurallarına uymanın kaza riskini azaltacağı ve can ve mal kayıplarının önlenmesine katkıda bulunacağı belirtilirken, kahvehaneler ve köy meydanlarında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Trafikte seyreden motosiklet sürücülerine trafik kuralları tekrar hatırlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tüm motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve kask ile koruyucu ekipman kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.