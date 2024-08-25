Begos Yenilenebilir Enerji Ve Çevre Yatırımlarıyla Büyüyor

İzmir'in merkezinde yer alan ve sanayiciler tarafından tercih edilen Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS), enerji ve çevre yatırımlarıyla büyüme yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. BEGOS, yeni imar planı revizyonu ile elde ettiği 8 sanayi parseli ve 1 hizmet destek alanını Ekim ayında açık artırma ile satışa sunacak.

Peyzaj düzenlemeleri geliyor

BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, açık artırmadan elde edilecek gelirlerle bölgenin yenilenebilir enerji projeleri ve çevre düzenlemelerine yönelik yatırımlarının yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak ve indirici trafo merkezi inşa edilecek. Narbay, “Bu yatırımlar sayesinde sanayicilerimize temiz enerji sağlayarak maliyetlerini daha da düşüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk hazır giyim ihtisas OSB’si

1996 yılında Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Buca Belediyesi’nin katkılarıyla kurulan BEGOS, 2002 yılında Türkiye’nin ilk hazır giyim ihtisas organize sanayi bölgesi unvanını kazandı. 2016 yılında yapılan düzenlemelerle tekstil dışı sektörlere de kapılarını açan BEGOS, şu an karma organize sanayi bölgesi olarak faaliyet gösteriyor. Narbay, “7 bin kişilik istihdamımız ve 300 milyon dolarlık ihracatımız ile İzmir’in en hızlı büyüyen OSB’si olduk. Her geçen gün yeni iş olanakları oluşturarak büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bölgenin lojistik avantajları ve ulaşım projeleri

BEGOS, İzmir’in havaalanı, liman ve kent merkezine yakınlığı ile sanayiciler için cazip bir konumda bulunuyor. Bölgenin lojistik avantajlarına değinen Narbay, metro çalışmalarının tamamlanmasıyla çalışanların bölgeye ulaşımının daha da kolaylaşacağını belirtti. Ayrıca, çevreyolundan bölgeye yeni bir bağlantı yolu yapılması talebinde bulunduklarını ifade eden Narbay, “Bu yol, işe giriş ve çıkış saatlerindeki trafiği rahatlatacak ve istihdamı daha da artıracaktır” dedi.

Rakamlarla BEGOS

Kuruluş Tarihi: 2002

OSB Toplam Alanı: 57.6 Hektar

Sanayi Parseli Sayısı: 140

Üretim Yapan Firma Sayısı: 118

İstihdam Sayısı: 7 bin

Yıllık İhracat: 300 milyon dolar

Havalimanına Uzaklık: 10 km

Çevreyoluna Uzaklık: 2 km