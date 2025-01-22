Bir süre ara verdiği sahnelere yeni teklisini çıkarmadan, Bihter Etiler sahnesinde tek gala ile hızlı dönen Begüm Polat gördüğü yoğun ilgiden hayli memnun kaldı. Begüm Polat sevenleri mekânı doldururken sanatçı dostlarıda sevilen ismi yalnız bırakmadı.

Bir dönem oyunculuk sektöründe önemli işlere de imza atan Begüm Polat, yolum kesilince müzik dünyasına geçtiğini aynı şeyleri burada da yaşadığını dile getirdi. Güçlü olmak için kendine güçlü bir ekip kurduğunu vurgulayan Begüm Polat, menajerleri Vedat Aygıran, Kadir Hazar ile yola çıkmanın güveni içinde olduğunu sözlerine ekledi. Hiçbir zaman pes etmeyen bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Begüm Polat “Bu camiaya balık olmaya değil, balık tutmaya geldim, kimse balık olmamı istemesin amacım yolumda yürümek” dedi. Bihter Etiler sahnesine çıkarken modacısı Pınar Kerimoğlu’nun imzasını taşıyan kostümüyle Begüm Polat tüm dikkatleri üzerine topladı.

Begüm Polat sahnesinin linki:

https://www.youtube.com/shorts/A-22y1lxNpI