Yapılan bir araştırma bekar kalmanın nedenlerini ortaya koydu. İşte o nedenler;
1. Seçicilik artışı
Hem kadınlar hem de erkekler, ilişki seçimlerinde daha titiz hale geliyor. Bu durum, ideal eş adaylarını bulmayı zorlaştırıyor.
2. Özgürlük arayışı
İnsanlar, kişisel özgürlük ve bağımsızlığa daha fazla değer veriyor. Bu da ilişkiler yerine bireysel yaşamı tercih etmeye neden oluyor.
3. Flört yetenekleri
Çoğu kişinin flört etme yetenekleri yetersiz kalabiliyor, bu da sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurmayı zorlaştırıyor.
Yapılan araştırmaya göre bekar kalmanın diğer başka nedenleri;
4. Aile kurmaya hazır olmamak
5. İstenilen bir partner olduğunun düşünülmemesi
6. Önceliklerin farklı olması
7. İncinmekten korkmak
8. Bağlılık hissinden kormak
9. Arkadaş çevresiyle daha çok vakit geçirmek istemek
10. Herhangi bir sağlık veya engel problemine sahip olmak
11. Yönelimler konusunda emin olmamak
12. Flört edebilecek kadar özgür olunmanın istenmesi
13. Eski ilişkinin üstesinden gelememek
14. Çok fazla taşınıyor olmak
15. Boşanmış insanlar için; çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek istemek
16. Cinsel yönelimlerin değişmesi
17. Bağımlılıklar
18. Çocuk sahibi olamamak
Bu faktörler, bekar kalmanın artmasına ve ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor.