Yapılan bir araştırma bekar kalmanın nedenlerini ortaya koydu. İşte o nedenler;

1. Seçicilik artışı

Hem kadınlar hem de erkekler, ilişki seçimlerinde daha titiz hale geliyor. Bu durum, ideal eş adaylarını bulmayı zorlaştırıyor.

2. Özgürlük arayışı

İnsanlar, kişisel özgürlük ve bağımsızlığa daha fazla değer veriyor. Bu da ilişkiler yerine bireysel yaşamı tercih etmeye neden oluyor.

3. Flört yetenekleri

Çoğu kişinin flört etme yetenekleri yetersiz kalabiliyor, bu da sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurmayı zorlaştırıyor.

Yapılan araştırmaya göre bekar kalmanın diğer başka nedenleri;

4. Aile kurmaya hazır olmamak

5. İstenilen bir partner olduğunun düşünülmemesi

6. Önceliklerin farklı olması

7. İncinmekten korkmak

8. Bağlılık hissinden kormak

9. Arkadaş çevresiyle daha çok vakit geçirmek istemek

10. Herhangi bir sağlık veya engel problemine sahip olmak

11. Yönelimler konusunda emin olmamak

12. Flört edebilecek kadar özgür olunmanın istenmesi

13. Eski ilişkinin üstesinden gelememek

14. Çok fazla taşınıyor olmak

15. Boşanmış insanlar için; çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek istemek

16. Cinsel yönelimlerin değişmesi

17. Bağımlılıklar

18. Çocuk sahibi olamamak

Bu faktörler, bekar kalmanın artmasına ve ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesine yol açıyor.