2024 yılı için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl, 2023'ün ilk döneminde 1.200 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Bu yıl için de benzer bir süreç yaşanması ve başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Adayların uyması gereken başvuru şartları ise şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. En az 167 cm boyunda olmak. Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde, ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak. Askerlik görevini tamamlamış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasına mahkum olmamak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Memuriyete engel bir durumu bulunmamak. Silah taşımaya hukuki bir engeli olmamak. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Genel ahlak ve edebe aykırı davranışlarda bulunmamış olmak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak. Polis eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak. Terör örgütleri ile ilişki içinde olmamak. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Adaylar, bu şartlara uygun oldukları takdirde bekçi alım sürecine katılabilecek. Resmi açıklamalar ve başvuru tarihleri için gözler EGM ve Polis Akademisi'nde!