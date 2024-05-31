Başevirgen, 22 yıllık AKP iktidarı döneminde barınmanın bile lüks hale geldiğini ve taşınma sürecinde kira, komisyon, depozito, nakliye, tadilat gibi masraflarla vatandaşların yaklaşık 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

"Yüksek Enflasyon ve Kira Artışları Barınma Krizini Derinleştiriyor"

Başevirgen, yüksek enflasyon ve kira artışlarının barınmayı içinden çıkılmaz bir kriz haline getirdiğini ifade etti. Ekonomik koşulların zorlaşması ve enflasyonun etkisiyle taşınma maliyetlerinin önemli ölçüde yükseldiğini söyleyen Başevirgen, özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarının yüzde 50 oranında arttığını belirtti. Şehir içi taşınmalarda nakliye ücretlerinin 10 bin ila 20 bin lira arasında değiştiğini, şehir dışı taşınmalarda ise bu maliyetin daha da arttığını kaydetti.

"Yüzde 25 Kira Artış Sınırının Kaldırılması Krizi Derinleştirecek"

Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüzde 25 kira artış sınırına devam edilmeyeceğini açıklamasının, ev sahibi ve kiracıların daha çok karşı karşıya gelmesine neden olacağını ve mevcut barınma krizinin artarak devam edeceğini belirtti. Özellikle tayin ve üniversite öğrencilerinin tercih dönemlerinde kira fiyatlarının daha da artacağını ve toplumsal krizin derinleşeceğini ifade etti.

"Temel Hak Olan Barınma Krize Dönüştü"

Vatandaşların en temel haklarından biri olan barınmanın lüks hale geldiğini vurgulayan Başevirgen, “Adaleti, sağlığı, güvenliği, eğitimi, halkın refah ve huzurunu sağlamak devletin asli görevleridir. Ancak 22 yıllık AKP iktidarında adaletten eğitime, sağlıktan güvenliğe kadar her alan alarm veriyor. Barınma da artık lüks haline geldi” dedi. Başevirgen, 2024 yılında taşınma maliyetlerinin vatandaşlar için ciddi bir mali yük oluşturduğunu belirterek, vatandaşların taşınma sürecinde 95 bin lira gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldığını söyledi.