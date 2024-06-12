CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın ekonomik politikalarının iflas ve konkordato başvurularında patlamaya neden olduğunu açıkladı. Başevirgen, "2024'ün ilk beş ayında konkordato başvuruları, geçen yılın tamamındaki seviyeye ulaştı. 2023 yılında toplam 519 konkordato kararı ve 65 iflas kararı verildi. Ancak 2024'ün ocak-mayıs döneminde mahkemeler 491 konkordato kararı aldı ve 44 iflas başvurusunu kabul etti. Ayrıca, 233 şirketin konkordato talebi reddedildi" dedi.

Konkordato başvuruları hızla artıyor

Başvuru sayılarındaki bu hızlı artışın yılsonuna kadar bin dolayına çıkabileceğini vurgulayan Başevirgen, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açılan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri, mahkemelerin verdiği konkordato kararlarıyla da örtüşüyor" ifadesini kullandı.