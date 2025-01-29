CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son dönemde artan kömür fiyatlarını araştırarak esnaf ve vatandaşların yaşadığı zorlukları ortaya koydu. 4 bin 500 liradan 7 bin liraya yükselen kömür fiyatları, ısınmakta zorlanan vatandaşlar için ciddi bir problem haline geldi. Esnaf ise veresiye satışlardan geri dönüş olmadığına dikkat çekiyor.

Kömür fiyatlarındaki artış vatandaşı zorluyor

Bekir Başevirgen, kömür fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre ciddi bir şekilde artış gösterdiğini belirtti. Geçen yıl 4 bin 500 lira olan kömürün ton fiyatı bu yıl 7 bin lirayı buldu. Bu durum, vatandaşın kömür alamamasına yol açarken, esnaf da veresiye satışların geri dönmesinden şikayetçi.

"Eskiden tonla satılıyordu, şimdi torbaya döndü"

Başevirgen’in, kömür alabiliyor musunuz? sorusuna yanıt veren esnaf, artık kömürün torba ile satıldığını söyledi. Eskiden tonla satılan kömürün, şimdi torba ile alındığını belirten esnaf, "Bazen ‘10 kiloluk kömür var mı?’ diye soranlar bile oluyor, para yok" dedi.

Veresiye satışlar artmış durumda

Kömür fiyatlarının artmasıyla birlikte veresiye satışlar yeniden gündeme gelmiş. Esnaf, "Günde 5 kişi geliyorsa 3 kişi veresiye yazdırıyor" diyerek, eski müşterilere bile veresiye satmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak, bu satışlardan geri dönüş almadığını ve zamanla borçların biriktiğini dile getirdi.