Manisa Ahmetli'de, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçilerin ve zirai ürün satan esnafın yaşadığı zorlukları dinledi. Çiftçiler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bir çiftçi, "Bir tane çizme alamıyoruz, yırtıkla idare ediyoruz. Çiftçi bir çizme dahi alamıyor" dedi. Zirai ürün esnafı ise Ziraat Bankası'nın kredi vermemesi nedeniyle çiftçilerin tıkandığını belirtti, bu durumun üretimi olumsuz etkilediği vurgulandı.

Zirai ürün esnafı: "Çiftçi yeni kredi alamıyor, çark dönmüyor"

Zirai ürünler satan bir esnaf, Ziraat Bankası'nın kredi vermemesi nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu aktardı. Esnaf, “Eskiden çiftçi borcunu öder, tekrar kredi alırdı, ancak bu yıl durum çok farklı. Çiftçi yeni kredi alamayınca üretim yapamıyor” şeklinde konuştu. Çiftçiler, buğday ekim zamanı olmasına rağmen, yüksek maliyetler nedeniyle tohum alamadıklarını belirtti.

Çiftçi artık hayal kuramıyor

Bir başka çiftçi, çiftçilerin geçmişte gelirleriyle geleceğe dair hayaller kurduğunu ancak artık sadece günü kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. “Artık yılı kurtarmanın derdine düştük” diyerek, içinde bulundukları zor durumu dile getirdi. Bu sözler, çiftçilerin artık uzun vadeli planlar yapacak gücü dahi bulamadıklarını gözler önüne serdi.