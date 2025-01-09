CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak belirlenmesine sert tepki gösterdi. Başevirgen, bu zammın emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, iktidarın politikalarını eleştirdi.

“Erdoğan, emeklileri açlığa mahkum etmeye devam ediyor”

Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılında da emeklileri görmezden geldiğini belirtti. En düşük emekli aylığına yapılan bin 969 liralık zammın, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmekten uzak olduğunu ifade etti.

“Bu zam sefaletin normalleştirilmesidir”

Başevirgen, yapılan zammın emekliye sadece temel gıda maddelerini bile zor aldırabileceğini belirterek, “Emekli, bu zamla 157 ekmek, 11 koli yumurta, 2 kilo kıyma alabiliyor. İktidar, emeklileri sefalet içinde yaşamaya mahkum ediyor” dedi.

“İktidarın tercihi halktan yana değil”

CHP’li Başevirgen, hükümetin yaptığı zamların halktan yana olmadığını belirterek, AKP’nin ekonomik politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot çağrısına da değinerek, iktidarın lüks harcamalarından vazgeçmediğini ve halkı ekonomik zorluklarla baş başa bıraktığını söyledi.