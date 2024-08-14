Bekir Coşkun'un Heykeli, Cunda Adası'nda

Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşamının büyük bir bölümünü geçiren ve 2020 yılında hayatını kaybeden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un anısına yapılan heykel, adının verildiği kütüphaneye yerleştirildi.

Bekir Coşkun anısına heykel dikildi

Ayvalık sevdalısı ve hayvan dostu Bekir Coşkun, yaşamının büyük bir kısmını Cunda (Alibey) Adası'nda geçirdi. Coşkun’un hatırasını yaşatmak amacıyla adının verildiği Bekir Coşkun Kütüphanesi’ne, heykeltıraş Zeynep Pirin tarafından yapılan bir heykel yerleştirildi. Heykelin açılışı, küçük bir törenle Bekir Coşkun’un eşi Andree Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Zeynep Pirin’in eserleri arasında

Zeynep Pirin, Türkiye Cumhuriyeti için emek veren önemli kişiliklerin heykellerini yapma misyonunu sürdürüyor. Pirin, daha önce Mustafa Kemal Atatürk ve tiyatro sanatçısı Levent Kırca gibi isimlerin heykellerini yapmıştı. Bu anlamlı çalışmaları arasına Bekir Coşkun'un heykelini de ekleyen Pirin, "Türkiye Cumhuriyeti için çaba harcamış, emek vermiş ve yeri geldiğinde canını verip şehit olmuş yüce büyüklerimizin heykellerini yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu.

Coşkun’un hatırası Cunda’da yaşatılıyor

Bekir Coşkun’un, Türkiye’de gazetecilik mesleğine büyük katkıları olmuş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan bir isimdi. Eşi Andree Coşkun, heykelin açılışında duygularını ifade ederken, bu anlamlı eserin Cunda Adası'ndaki Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde sergilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.