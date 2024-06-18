Firaxis, strateji oyunu hayranlarını sevindiren haberi Summer Game Fest’te verdi. Civilization serisinin yeni oyunu, Civilization 7, 2025 yılında PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında çıkış yapacak.

Oynanış detayları Ağustos'ta paylaşılacak

Sid Meier's Civilization 7’nin Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, PC, Xbox One ve Xbox Series X’e çıkacağı doğrulandı. Civilization VII, oyunculara dünyanın şimdiye kadar tanıdığı en büyük imparatorluğu kurma gücünü vadediyor. Oyunun oynanışına dair ilk bilgiler ve tanıtım videolarının Ağustos ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Civilization 6'nın başarısı

Serinin önceki oyunu Sid Meier's Civilization 6, Mac ve Windows PC için piyasaya sürüldüğünden bu yana yedi yıldan fazla zaman geçti. Civilization 6, bu süre zarfında altı uygarlık ve senaryo paketi aldı ve Android, iOS, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One gibi çeşitli platformlarda oynanabilir hale geldi. 2K, serinin 1991'deki ilk çıkışından bu yana dünya çapında 51 milyondan fazla sattığını belirtti.

Civilization 7 ile ilgili daha fazla detay ve oynanış mekanikleri, oyun topluluğu tarafından merakla bekleniyor. Ağustos ayında yapılacak duyurular, serinin hayranlarını ve strateji oyunu tutkunlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.